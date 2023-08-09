В РФ резко выросли потери в Луганской области: 500 раненых оккупантов доставили в Белгород

У россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых на Сватовско-Кременском направлении Луганской области, за первую неделю августа около 500 раненых оккупантов были отправлены в российский город Белгород.

Источник: строительство Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении.

В период с 1 по 7 августа с указанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести".

Реклама:

Детали: По информации Генштаба, российские оккупанты, чтобы скрыть свои потери, отправляют тела погибших в Ростов-на-Дону.

В Генштабе также сообщили, что в целях организации эвакуации раненых в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ.