В селе на Николаевщине от обстрела пострадали двое подростков

В селе Куцуруб Николаевской области 8 августа в результате обстрела со стороны российских войск пострадали двое подростков.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Дословно: "Вчера, 8 августа, в 10:35 враг наносил артиллерийские удары по с. Куцуруб Куцурубской общины. Пострадали двое подростков 13 и 16 лет, им была оказана медицинская помощь. Сейчас оба направлены на амбулаторное лечение. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства".

Детали: Также во вторник, в 12:25, российские войска совершили артиллерийский обстрел г. Очаков – пострадавших нет.

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В 00:22 ночи уже 9 августа вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.