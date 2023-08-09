ВСУ имели успех в районе трех сел на юге, закрепляются – Генштаб
Силы обороны имели частичный успех в направлении трех населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей - закрепляются на достигнутых рубежах.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В направлении Урожайного (Донецкая область, на границе с Запорожской - ред.), Приютного (Запорожская область, на границе с Донецкой - ред.) и Вербового (Запорожская область - ред.) имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
... На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".
Детали: Генштаб сообщает, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского.
По информации Генштаба, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, однако продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.