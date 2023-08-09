В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS

Назначенная Россией "власть" оккупированного Крыма запретила поднимать крымскотатарский флаг на линейках в школах.

Источник: общественная организация "Крым SOS" со ссылкой на источники

Детали: По информации активистов, в школах также запретили планировать некоторые мероприятия, например ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая.

"Крым SOS" сообщает, что накануне памятных дат в школах будет работать специальная комиссия, а планирование таких мероприятий будет рассматриваться как подготовка провокаций.

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Письменного распоряжения о запрете флага не было, однако, по информации активистов, в школы приходили представители "администрации" так называемого "главы" полуострова Сергея Аксенова. На вопрос, почему нельзя поднимать флаг, они отвечают, что он "нигде не закреплен, есть только флаг РФ и Крыма".