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Суд отказался оставлять монастырь УПЦ МП в Лавре

Станислав ПогориловСреда, 9 августа 2023, 15:28
Суд отказался оставлять монастырь УПЦ МП в Лавре
Фото: Getty Images

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (мужской монастырь) УПЦ МП и национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". В частности, речь идет о помещении Нижней Лавры.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Дословно: "Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (московского патриархата – ред.)".

Детали: Отмечается, что эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Перед этим комиссия министерства выявила в ходе проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основанием для его расторжения.

Что предшествовало: В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.

Темы: религиясудУПЦ МП
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