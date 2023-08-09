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Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 15:32
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности
ФЛАГ ЧЕХИИ. ФОТО PIXABAY.COM

Доходы большинства украинских беженцев в Чехии находятся за чертой бедности, а значительная часть из них работает на неквалифицированных должностях.

Источник: исследование агентства PAQ, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Детали: Согласно исследованию агентства, 68% беженцев живут за чертой бедности, тогда как 45% домохозяйств продержались бы меньше месяца на свои сбережения.

67% экономически активных беженцев нашли работу, хотя более половины из них работают на менее квалифицированной должности, а более 40% даже значительно ниже своей квалификации, и, таким образом, их трудовой потенциал не может быть полностью использован.

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Дословно: "Неквалифицированная работа означает много проблем. Две трети беженцев зарабатывают лишь до 150 крон нетто в час. Четверть должна иметь больше работы, чтобы содержать себя".

Больше деталей: Треть респондентов также заявили, что они работают без социального и медицинского страхования, а также без отпусков. Две трети беженцев утверждают, что их заработок составляет до 150 крон в час.

Беженцы называют недостаточное знание чешского языка самым большим препятствием для поиска работы (71%). Также проблемой является невозможность ухаживать за детьми (29%) или проблемы с признанием украинских документов об образовании (28%).

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Примерно половина беженцев (49%) живут в арендованном жилье. Это связано с изменениями в законодательстве, согласно которым только уязвимые лица, то есть дети, пожилые люди или лица, ухаживающие за детьми до 6 лет, имеют право на бесплатное жилье после первых 150 дней с момента предоставления временной защиты.

В опросе, который PAQ Research проводила в сотрудничестве с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики, приняли участие 1 425 домохозяйств, в которых проживает 3 789 человек, в том числе 1 203 ребенка. Опрос проводился в июне.

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Темы: Чехиябеженцызарплатыденьги
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