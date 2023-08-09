США ввели новые санкции против Беларуси к годовщине протестов против режима Лукашенко

Один из бортов Лукашенко. Фото из Telegram Пул первого

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за сфальсифицированных президентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства

Детали: Новые санкции США касаются 8 физических и 5 юридических лиц, а также одного воздушного судна.

По данным Минфина США, подсанкционные лица причастны к репрессиям белорусского режима против гражданского общества, соучастию в войне России против Украины и обогащению Александра Лукашенко.

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Санкции наложили на 3 государственных предприятия − крупнейший госперевозчик Беларуси "Белавиа", а также борт Лукашенко EW-301PJ; "Минский завод гражданской авиации", причастный к ремонту российской техники; и Белорусский металлургический завод.

В санкционном перечне оказались также директор Белорусского металлургического завода Дмитрий Корчик и его дочернее предприятие, зарегистрированное в Майами; департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси и четверо его сотрудников, причастных к подавлению свободы слова в стране.

Также введены ограничения в отношении Алексея Алексина − одного из "кошельков" Лукашенко, двух его сыновей и жены за помощь белорусскому режиму в уклонении от санкций.

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Вместе с тем Госдеп США ввел визовые ограничения для 101 чиновника белорусского режима, среди которых − несколько судей, вынесших политически мотивированные приговоры против белорусов.

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