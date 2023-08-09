В Ставропольском крае РФ горела воинская часть
В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар на территории воинской части.
Источник: глава городского округа Андрей Зайцев, российские Telegram-каналы
Прямая речь Зайцева: "На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб".
Детали: Российские Telegram-каналы публиковали фото пожара и больших клубов дыма.
На території військової частини в Ставропольському краї сталася пожежа. Відео з Telegram RT pic.twitter.com/O9OJQuR8ht— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 9, 2023
Позже Зайцев написал, что возгорание на территории воинской части уже ликвидировали.
Он уверял, что пострадавших нет, а возможной причиной пожара назвал самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.
Предыстория:
- 9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
- Российское издание "Агентство" сообщило, что "ЗОМЗ" участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.