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В Ставропольском крае РФ горела воинская часть

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 19:52
В Ставропольском крае РФ горела воинская часть
Фото РБК

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар на территории воинской части.

Источник: глава городского округа Андрей Зайцев, российские Telegram-каналы

Прямая речь Зайцева: "На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб".

Детали: Российские Telegram-каналы публиковали фото пожара и больших клубов дыма. 

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Позже Зайцев написал, что возгорание на территории воинской части уже ликвидировали.

Он уверял, что пострадавших нет, а возможной причиной пожара назвал самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.

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Темы: Росcияармияпожар
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