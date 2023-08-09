Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ставропольском крае РФ горела воинская часть

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 19:52
В Ставропольском крае РФ горела воинская часть
Фото РБК

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар на территории воинской части.

Источник: глава городского округа Андрей Зайцев, российские Telegram-каналы

Прямая речь Зайцева: "На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб".

Детали: Российские Telegram-каналы публиковали фото пожара и больших клубов дыма. 

Позже Зайцев написал, что возгорание на территории воинской части уже ликвидировали.

Он уверял, что пострадавших нет, а возможной причиной пожара назвал самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.

Предыстория:

Темы: Росcияармияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Росcия
В Германии арестовали работника Бундесвера, который мог шпионить для России
Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ
Пограничники закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, который любит "русский мир"
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: