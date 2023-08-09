В Ставропольском крае РФ горела воинская часть

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар на территории воинской части.

Источник: глава городского округа Андрей Зайцев, российские Telegram-каналы

Прямая речь Зайцева: "На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб".

Детали: Российские Telegram-каналы публиковали фото пожара и больших клубов дыма.

На території військової частини в Ставропольському краї сталася пожежа. Відео з Telegram RT pic.twitter.com/O9OJQuR8ht — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 9, 2023

Позже Зайцев написал, что возгорание на территории воинской части уже ликвидировали.

Он уверял, что пострадавших нет, а возможной причиной пожара назвал самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.

Предыстория: