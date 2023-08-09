Белый дом не видит, чтобы в США падала поддержка военной помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков уменьшения поддержки военной помощи Украине со стороны американцев.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова Кирби на брифинге в среду

Детали: Представитель Белого дома отметил, что в течение войны России против Украины в Вашингтоне видели "твердую поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку со стороны Конгресса – как двухпартийную, так и двухпалатную – о продолжении поддержки Украины".

"Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, в частности для наших союзников по НАТО, учитывая, что эти боевые действия происходят на пороге многих из этих союзников по НАТО", – добавил он.

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Кирби указал, что поддержка Украины важна и для "национальной безопасности американского народа".

"Если некоторые американцы не чувствуют этого или после этого... я думаю, что важно помнить, что если мы просто будем сидеть сложа руки и позволим Путину победить, позволим ему захватить Украину, то где это остановится дальше?", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе CNN опубликовал результаты своего опроса, согласно которому 55% американцев считают, что Конгресс не должен предоставлять дополнительное финансирование на поддержку Украины, а 51% утверждает, что США уже сделали достаточно для помощи Киеву.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву. Ожидается, что администрация Джо Байдена до осени представит Конгрессу дополнительный запрос на финансирование Украины.

Ранее в Вашингтоне подтвердили подготовку нового пакета военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов.