Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом не видит, чтобы в США падала поддержка военной помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 21:29

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков уменьшения поддержки военной помощи Украине со стороны американцев.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова Кирби на брифинге в среду

Детали: Представитель Белого дома отметил, что в течение войны России против Украины в Вашингтоне видели "твердую поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку со стороны Конгресса – как двухпартийную, так и двухпалатную – о продолжении поддержки Украины".

"Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, в частности для наших союзников по НАТО, учитывая, что эти боевые действия происходят на пороге многих из этих союзников по НАТО", – добавил он.

Реклама:

Кирби указал, что поддержка Украины важна и для "национальной безопасности американского народа".

"Если некоторые американцы не чувствуют этого или после этого... я думаю, что важно помнить, что если мы просто будем сидеть сложа руки и позволим Путину победить, позволим ему захватить Украину, то где это остановится дальше?", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе CNN опубликовал результаты своего опроса, согласно которому 55% американцев считают, что Конгресс не должен предоставлять дополнительное финансирование на поддержку Украины, а 51% утверждает, что США уже сделали достаточно для помощи Киеву.

ВИДЕО ДНЯ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву. Ожидается, что администрация Джо Байдена до осени представит Конгрессу дополнительный запрос на финансирование Украины.

Ранее в Вашингтоне подтвердили подготовку нового пакета военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов.

Темы: СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
США
В Нью-Йорке акула искусала женщину. МИД проверяет версию о пострадавшей украинке
США ввели новые санкции против Беларуси к годовщине протестов против режима Лукашенко
США подтвердили предоставление пакета военной помощи Украине на этой неделе
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: