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В России в прошлом году было рекордное количество взрывов и 10,6 тысячи пострадавших − СМИ

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 23:59
В России в прошлом году было рекордное количество взрывов и 10,6 тысячи пострадавших − СМИ
Взрыв на военном заводе в Подмосковье 9 августа. Фото РБК

В 2022 году в России зафиксировали самое большое за десять лет количество взрывов − 83, в которых -пострадало рекордное количество человек − все это связывают с войной в Украине.

Источник: российское издание "Верстка" со ссылкой на ежегодный доклад МЧС РФ

Детали: Сообщается, что в 2022 году было 83 взрыва, в результате которых погибли 55 человек, еще 10 647 человек пострадали.

В прошлом году, по данным МЧС РФ, взрывались жилые дома, склады и шахты. Также в статистику попал взрыв на Крымском мосту.

Дословно "Верстка": "Самая распространенная причина взрывов в 2022 году − взрывоопасный предмет (бомба, ракета, мина, граната − ред.). На взрывы из-за взрывоопасных предметов пришлось 55 случаев из 83. Таким образом, рост количества взрывов в 2022 году напрямую связан с боевыми действиями".

Детали: Сообщается, что в последние десять лет в России, несмотря на то, что происходили теракты, а жилые дома разрушались из-за утечек бытового газа, количество взрывов ежегодно не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами. 

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Инфографика Верстки

Самое большое количество пострадавших в этот период было зафиксировано в 2017 году. Тогда случились, в частности, теракт в метро Санкт-Петербурга и взрыв девятиэтажного дома в Ижевске из-за утечки газа.

По словам эксперта научно-производственной компании "Фонд пожарной безопасности" Константина Кузнецова, в статистику МЧС также попадают взрывы, которые произошли в результате пожаров. Он отметил: если на заводе произошел техногенный пожар, а потом случился взрыв, то это попадет в статистику по взрывам. То же касается возгорания и последующего взрыва автомобилей.

Кузнецов подчеркнул, что МЧС РФ фиксирует все события, независимо от причины, за исключением случаев, составляющих гостайну.

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Темы: Росcиявзрывжертвывойна
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