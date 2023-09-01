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В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ

Станислав ПогориловПятница, 1 сентября 2023, 10:46
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Фото: Getty Images

В Пентагоне обнаружили фишинговые сайты, которые создали россияне для сбора персональных данных об украинских военных и их семьях.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Два неназванных чиновника Пентагона заявили, что российское подразделение информационной войны создало по меньшей мере два фишинговых сайта, WarTears.org и ForeignCombatants.ru, которые выдают себя за сайты поддержки друзей и родных пропавших без вести, захваченных в плен или погибших украинских солдат.

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Чиновники Пентагона предположили, что Россия использует имена, телефоны и адреса украинцев, полученные через эти сайты, чтобы установить, проживает ли кто-то из этих солдат или их родных на оккупированных Россией территориях.

Сообщается, что, вероятно, это делается для того, чтобы задержать членов семей, проживающих на оккупированных территориях Украины, и депортировать их в Россию.

Один из сайтов, WarTears.org, заявил, что в его базе данных содержится информация о более 170 тысячах украинских солдат.

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"Это весьма тревожно, но это также свидетельствует о основательном подходе России к сбору данных и ее готовности эксплуатировать эти уязвимости", - заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, который более двадцати лет проработал в разведке.

В сентябре прошлого года посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что по оценкам, полученным из разных источников, российские власти допросили и насильно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев. Россия отвергает эти утверждения.

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил, что указанные сайты являются поддельными. По его словам, существует десятки аналогичных фишинговых сайтов, которые пытаются собрать данные о членах семей.

"Они играют на чувствах крайне уязвимых родных и близких военнослужащих, которые пропали без вести или были захвачены в плен, используя тот факт, что Россия не предоставляет Украине информацию о людях, которых они держат в плену. Родственники надеются, что их близкие не погибли, а находятся в плену, и поэтому предоставляют свои персональные данные", - заявил он.

Темы: Росcияинформационная войнаУкраина
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