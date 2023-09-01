Нападающий сборной Украины Яремчук перешел в испанскую "Валенсию"
Пятница, 1 сентября 2023, 14:25
Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук на правах аренды перешел из бельгийского футбольного клуба "Брюгге" в испанскую "Валенсию".
Источник: сайт ФК "Валенсия", "Суспільне Спорт"
Дословно: "Футбольный клуб "Валенсия" и бельгийский клуб "Брюгге" достигли договоренности о подписании соглашения об аренде Романа Яремчука".
Реклама:
Детали: Сообщается, что украинский центрфорвард присоединится к "Валенсии", чтобы усилить атаку.
Яремчук начал сезон в "Брюгге", проведя за команду пять матчей и забив четыре мяча. Несмотря на это, в бельгийском клубе украинский форвард играл преимущественно через выходы на замену.
В конце летнего трансферного окна Яремчук внезапно покинул клуб. И проведет следующий сезон в испанской "Валенсии".
ВИДЕО ДНЯ