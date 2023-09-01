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Нападающий сборной Украины Яремчук перешел в испанскую "Валенсию"

Станислав ПогориловПятница, 1 сентября 2023, 14:25
Нападающий сборной Украины Яремчук перешел в испанскую Валенсию
Фото: valenciacf

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук на правах аренды перешел из бельгийского футбольного клуба "Брюгге" в испанскую "Валенсию".

Источник: сайт ФК "Валенсия", "Суспільне Спорт"

Дословно: "Футбольный клуб "Валенсия" и бельгийский клуб "Брюгге" достигли договоренности о подписании соглашения об аренде Романа Яремчука".

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Детали: Сообщается, что украинский центрфорвард присоединится к "Валенсии", чтобы усилить атаку.

Яремчук начал сезон в "Брюгге", проведя за команду пять матчей и забив четыре мяча. Несмотря на это, в бельгийском клубе украинский форвард играл преимущественно через выходы на замену.

В конце летнего трансферного окна Яремчук внезапно покинул клуб. И проведет следующий сезон в испанской "Валенсии".

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Темы: футбол
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