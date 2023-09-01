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Руководитель Минкульта заявил, что за нетрезвое вождение уже ответил, а авто тестя еще задекларирует

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 16:53
Руководитель Минкульта заявил, что за нетрезвое вождение уже ответил, а авто тестя еще задекларирует
Ростислав Карандеев, фото из его Facebook

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев опровергает информацию о "систематических нарушениях правил дорожного движения" и "невыполнении требований декларирования" им.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление Ростислава Карандеева

Детали: Чиновник заявил, что ответил на телефонный звонок журналистки Слидство.Інфо и предоставил документы, которые ее интересовали. Однако после общения и выхода публикации по сети разлетелась информация о "злостных" нарушениях им правил дорожного движения и невыполнении требований по декларированию. 

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По словам Карандеева, за последний год он имеет "единственный штраф за неправильную парковку".

Прямая речь: "В 2015 году я был заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда – не водил год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом".

Детали: Относительно ситуации с декларированием, Карандеев отметил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции провело полную проверку его декларации за 2020 год – и полученные замечания он учел в повторно поданной, исправленной декларации.

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Прямая речь: "Автомобиль Mazda CX5, которым я сейчас пользуюсь, принадлежит отцу моей жены. До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не требовало декларирования. 

После начала полномасштабной войны я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в декларации, которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме".

Этому предшествовало: 31 августа издание "Слідство.Інфо" опубликовало материал о том, что нынешний исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном авто, а также "управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, попадал в ДТП и неоднократно получал штрафы".

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Темы: Минкультурыдекларацииавто
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