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В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 19:24
В США увидели заметный прогресс контрнаступления на юге
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что украинские войска за последние дни достигли "заметного прогресса" против российских войск в своем контрнаступлении на юге Украины.

Источник: "Европейская правда", AFP

Детали: Кирби отметил, что Соединенные Штаты наблюдали "заметное продвижение украинских вооруженных сил" к югу от Запорожья за последние 72 часа.

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"Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет отрицать... что они достигли прогресса", – заявил журналистам Кирби.

"Они достигли определенного успеха против этой второй линии российской обороны", – сказал он.

Отдельно он отреагировал на критику украинского контрнаступления, отметив, что критиковать партнера и друга, который пытается достичь прогресса в борьбе с насильственным режимом, "бесполезно".

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Дополнено: Кирби также отметил, что украинцы сами решат, куда пойдут дальше и как именно воспользоваться этим успехом, его цитирует "Голос Америки".

"Это не значит, что они не помнят о тяжелых боях впереди, во время продвижения дальше на юг. Они знают это лучше всех. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они готовы продвигаться, что они имеют необходимые инструменты, методы, тренировки и возможности для этого прогресса. Опять же, так быстро, как они считают нужным", – отметил Кирби.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, есть вероятность того, что россияне отреагируют на этот прогресс украинской стороны.

"Поэтому мы должны также наблюдать за этим. И за тем, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы не только продвигаться, но и иметь средства эффективно реагировать на любые контрнаступательные действия россиян против нее", – отметил Кирби.

Напомним:

Темы: СШАвойнаконтрнаступление
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