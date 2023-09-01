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Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 22:34
Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро
флаг ДАНии, ФОТО PIXABAY

Дания планирует увеличить помощь Украине на гражданские цели на более 200 млн евро.

Источник: Министерство иностранных дел Дании, "Европейская правда"

Детали: Такое предложение содержится в Законе о финансах на 2024 год.

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"Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордно большую сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжать важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны.

Восстановление Украины будет долгим, а потребности огромны", – прокомментировал министр по вопросам развития сотрудничества и глобальной климатической политики Дэн Йоргенсен.

Датская помощь должна, в частности, способствовать оказанию экстренной помощи жертвам войны и будет направлена на реконструкцию страны. Речь идет о помощи украинцам осуществить более экологичное и качественное восстановление критической инфраструктуры.

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В ведомстве напомнили, что правительство Дании взяло на себя особую ответственность за город Николаев и его восстановление по просьбе Украины.

В Николаеве Дания помогает обеспечить лучший доступ к воде и теплу, а также восстанавливать и отремонтировать жилые районы, школы и медицинские учреждения.

Напомним: 

В марте Дания и Николаевская область заключили меморандум об восстановлении.

Темы: ДанияУкраина
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