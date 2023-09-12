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Из-за обстрелов оккупантов на Сумщине зафиксировано 122 взрыва

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 06:15

В Сумской области за минувшие сутки россияне совершили 25 обстрелов приграничья, зафиксировано 122 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: Обстрелам подверглись 11 громад области.

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В Краснопольскую громаду с территории России обстреляли из минометов и артиллерии. Также оккупанты применяли дрон-камикадзе и FPV-дрон.

Юнаковская община пострадала от минометов. Хотинскую общину обстреляли из минометов, танка, АГС и артиллерии.

На Великописаревскую громаду россияне сбросили 8 мин и обстреляли из артиллерии. В результате этого поврежден один частный дом.

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В Зноб-Новгородской общине зафиксировано минометный и обстрел из РСЗО. В результате этого, получил контузию и ушибы местный житель. Также поврежден 1 частный дом.

Николаевская, Путивльская и Эсманская громады пострадали от минометных обстрелов. По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, в Белопольской громаде с дрона россияне сбросили боеприпас.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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