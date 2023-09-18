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Воздушные силы объявили об угрозе баллистики, ракет и беспилотников в нескольких областях

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 23:30
Воздушные силы объявили об угрозе баллистики, ракет и беспилотников в нескольких областях

Воздушные силы вечером 18 сентября объявляли об угрозе баллистики в шести областях Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая – угроза баллистики!"

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Детали: Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. В Харькове местные власти подтвердили информацию о взрывах.

Обновлено в 23:49: По состоянию на 23:50 Воздушные силы объявили отбой баллистической угрозы в областях, однако сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В 00.13 Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. И угрозу беспилотников в Кировоградской и Николаевской областях.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.16 объявлена ракетная опасность в Донецкой и Херсонской областях.

Темы: воздушная тревога
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