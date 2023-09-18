Воздушные силы объявили об угрозе баллистики, ракет и беспилотников в нескольких областях
Воздушные силы вечером 18 сентября объявляли об угрозе баллистики в шести областях Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая – угроза баллистики!"
Детали: Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. В Харькове местные власти подтвердили информацию о взрывах.
Обновлено в 23:49: По состоянию на 23:50 Воздушные силы объявили отбой баллистической угрозы в областях, однако сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.
В 00.13 Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. И угрозу беспилотников в Кировоградской и Николаевской областях.
В 00.16 объявлена ракетная опасность в Донецкой и Херсонской областях.