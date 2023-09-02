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На Киевщине в шести частных детсадах отравились дети – 17 госпитализированы

"Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 01:36
фото pixabay

На Киевщине зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов.

Источник: ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" в Facebook

Детали: Отравление связано с работой кейтеринговой компании, которая привозила еду для детей.

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Всего зарегистрировано 18 случаев отравления среди детей от 2 до 6 лет. На стационарном лечении находится 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

Специалисты ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфицирования.



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Темы: дети
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