На Киевщине в шести частных детсадах отравились дети – 17 госпитализированы

На Киевщине зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов.

Источник: ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" в Facebook

Детали: Отравление связано с работой кейтеринговой компании, которая привозила еду для детей.

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Всего зарегистрировано 18 случаев отравления среди детей от 2 до 6 лет. На стационарном лечении находится 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

Специалисты ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфицирования.





