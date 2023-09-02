Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине в шести частных детсадах отравились дети – 17 госпитализированы

"Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 01:36
фото pixabay

На Киевщине зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов.

Источник: ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" в Facebook

Детали: Отравление связано с работой кейтеринговой компании, которая привозила еду для детей.

Реклама:

Всего зарегистрировано 18 случаев отравления среди детей от 2 до 6 лет. На стационарном лечении находится 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

Специалисты ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфицирования.



ВИДЕО ДНЯ
Темы: дети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
дети
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: