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Магучих с собственным рекордом досрочно вышла в суперфинал сезона

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 15:13
Магучих с собственным рекордом досрочно вышла в суперфинал сезона
фото: Matthew Quine / Wanda Diamond League

Ярослава Магучих выиграла первые соревнования после победы на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике. Произошло это на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: На этапе в Сямэне, который впервые принимает соревнования Бриллиантовой лиги, Украину представляют четыре легкоатлетки: Ярослава Магучих и Юлия Чумаченко - в секторе для прыжков в высоту, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - в беге на 400 метров с барьерами. Первыми борьбу за награды начинали прыгуньи в высоту.

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Для Магучих соревнования в Сямэне стали первыми в статусе чемпионки мира по прыжкам в высоту, который она получила в Будапеште.

Издание описало пошагово события:

  • Первой среди украинок в секторе прыжков в высоту стартовала Юлия Чумаченко. Прыгунья начала соревнования на высоте 1.78 метра, которую взяла с первой попытки.
  • Без ошибок Чумаченко преодолела две следующие планки: 1.82 м и 1.86 м.
  • На высоте 1.86 метра участие в соревновании начала австралийка Элеанор Паттерсон - вице-чемпионка мира 2023 года. Планку на этой высоте прыгунья взяла с первой попытки.
  • На следующей высоте на старт вышла Магучих, которая 1.89 метра взяла без ошибок. Зато Чумаченко эту планку не смогла взять с трех попыток и первой среди украинок выбыла из соревнований.
  • Борьба за медали развернулась, собственно, между Магучих и Паттерсон, а также Апостоловски. На высоте 1.92 м Ярослава прыгнула без ошибок, зато Лия была успешной во второй попытке, а Элеанор - третьей.
  • Высоту 1.95 метра ни Апостоловски, ни Паттерсон не взяла с трех попыток. Зато Магучих была успешной в последнем прыжке.
  • В статусе победительницы этапа Магучих с первой попытки прыгнула на 1.98 м. Впоследствии, Ярослава перенесла планку на 2.02 и также в первой попытке установила лучший личный результат сезона.

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Темы: спортукраинцы
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