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В пяти областях объявили об угрозе баллистики

Татьяна ОлейникСреда, 20 сентября 2023, 23:59
В пяти областях объявили об угрозе баллистики
Скриншот alerts.in.ua

Вечером 20 сентября Воздушные силы Украины объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в пяти областях Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Полтавская, Сумская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения."

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Детали: Воздушные силы зафиксировали вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

Темы: воздушная тревогавойна
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