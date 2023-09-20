В пяти областях объявили об угрозе баллистики
Среда, 20 сентября 2023, 23:59
Вечером 20 сентября Воздушные силы Украины объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в пяти областях Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Полтавская, Сумская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения."
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Детали: Воздушные силы зафиксировали вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.