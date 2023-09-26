Лукашенко запретил хранить и запускать беспилотники

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, изготавливать и пользоваться беспилотниками.

Источник: указ Лукашенко "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов"

Детали: Любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им нужно получить разрешение в Департаменте авиации министерства транспорта Беларуси.

Реклама:

Указ предусматривает создание государственного учета БПЛА.

Жители Беларуси имеют шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям, которые уже имеют, или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством". Что это за организация не уточняется.