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Лукашенко запретил хранить и запускать беспилотники

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 01:23
Лукашенко запретил хранить и запускать беспилотники

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, изготавливать и пользоваться беспилотниками.

Источник: указ Лукашенко "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов"

Детали: Любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им нужно получить разрешение в Департаменте авиации министерства транспорта Беларуси.

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Указ предусматривает создание государственного учета БПЛА.

Жители Беларуси имеют шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям, которые уже имеют, или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством". Что это за организация не уточняется.

Темы: Беларусь
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