США ввели безвизовый режим с Израилем

Соединенные Штаты объявили о включении Израиля в программу безвизового режима.

Источник: пресс-служба Госдепа

Дословно: "До 30 ноября 2023 года Электронная система авторизации путешествий (ESTA) будет обновлена, чтобы позволить гражданам и подданным Израиля подавать заявки на поездки в США с туристической или деловой целью на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы, что еще больше укрепит безопасность, экономические и межличностные связи между Соединенными Штатами и Израилем".

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Детали: Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас отметил, что включение Израиля в программу безвизового режима является "признанием общих интересов в сфере безопасности и тесного сотрудничества между нашими странами" и "шагом вперед в стратегическом партнерстве с Израилем".