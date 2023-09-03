Около 23 авиарейсов отменили и 19 задержали в Москве в ночь на воскресенье, также эвакуируют Киевский вокзал из-за сообщения об угрозе взрыва.

Источник: пропагандисты "ТАСС"

Детали: Сообщается, что по данным расписания, на 0:26 по московскому времени в аэропорту "Внуково" отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержаны 8, еще 17 отменены.

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По данным экстренных служб, также происходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы. "Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", - сказали в экстренных службах.

Сейчас на вокзале работают специалисты, информация проверяется.