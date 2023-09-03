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Свитолина объявила о перерыве в выступлениях

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 14:06
Свитолина объявила о перерыве в выступлениях
фото: getty

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая завершила выступления на Открытом чемпионате США поражением от третьей ракетки мира Джессики Пегулы (1:2), заявила о паузе от выступлений.

Источник: Свитолина на пресс-конференции, которую цитирует "Суспільне спорт"

Прямая речь Свитолиной: "Чувствую, что моя игра улучшается. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Сегодня я играла с третьей ракеткой мира - это нелегко. Но я могу конкурировать с топ-теннисистками, сыграла хорошие матчи.

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Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов теннисисткам. И рейтинг придет".

Детали: Она не знает, сколько времени продлится этот перерыв, и планирует обсудить это с врачами и командой. Свитолина также добавила, что давно не видела дочь, поэтому ждет возвращения домой.

Справочно: Свитолина вернулась в теннис после рождения дочери в апреле 2023 года. За это время провела 31 матч и смогла подняться в мировом рейтинге в топ-25 лучших.

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Темы: спортукраинцы
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