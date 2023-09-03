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Санду осудила обстрелы Россией Одесской области

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 сентября 2023, 15:20
Санду осудила обстрелы Россией Одесской области
санду, фото: getty

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области.

Источник: Санду в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Санду отметила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области. 

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"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

Напомним: В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области.

Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских. 

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Минобороны РФ в воскресенье заявило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области.

Порт Рени расположен на границе Украины с Румынией, неподалеку от границы с Молдовой.

Темы: Одесская областьМолдовавойнапорты
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