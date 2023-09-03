Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

До конца 2023 года Украина планирует ввести еще около 200 стандартов НАТО, кроме почти 300 внедренных, но стандарты не будут ключевыми при принятии решения о принятии нашей страны в Альянс.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформ

Прямая речь: "В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это – почти четверть от общего количества. Из них: 174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса), 113 - инициативные. По этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов.

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До конца 2023 года принято к исполнению и планируется ввести еще около 200 стандартов".

Детали: Резников отметил, что в целом существует более 1200 стандартов НАТО, однако не все они должны быть внедрены для принятия страны в Альянс.

"Когда будут принимать политическое решение о приглашении и принятии Украины в НАТО, то его будут принимать не по количеству стандартов НАТО, которые у нас внедрены", - заявил он.

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Он рассказал, что спрашивал министров стран, которые вступили в НАТО с 1991 или с 1997 года: "Сколько стандартов НАТО вы имеете в процентном или количественном понимании?".

"Ответ: в среднем, примерно 30%. Необходимых нормативно-правовых актов в их странах принято около 40%. Некоторые страны имеют 2% внедрения стандартов НАТО, некоторые - 8%. То есть, не надо все 100% иметь, чтобы быть принятым в Альянс!", - подчеркнул министр.

По его словам, определяющими для принятия Украины в НАТО будут три компонента: наличие гражданского-демократического контроля над Вооруженными силами, прозрачные процедуры обеспечения Вооруженных сил и совместное планирование операций.

"Все, три вещи. Если страна соответствует этим трем критериям - она становится страной НАТО", - сказал Резников.