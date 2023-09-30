Россия запустила "Шахеды" по Украине – ВС
Суббота, 30 сентября 2023, 20:44
Воздушные силы сообщили о запуске "Шахедов" россиянами.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed.
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Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!".
Детали: Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что оккупанты запустили беспилотники из Крыма.
Дополнено: В 00.20 угроза ударных БпЛА распространилась на Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую области.
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В 00.52 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.
В 1.02 в Харьковской области Воздушные силы сообщили о ракетной опасности: "Харьковская область - находитесь в укрытиях!".