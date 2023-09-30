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Россия запустила "Шахеды" по Украине – ВС

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 20:44
Россия запустила Шахеды по Украине – ВС
ФОТО СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА УКРАИНЫ

Воздушные силы сообщили о запуске "Шахедов" россиянами.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вероятные пуски ударных БпЛА типа Shahed.

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Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!".

Детали: Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что оккупанты запустили беспилотники из Крыма.

Дополнено: В 00.20 угроза ударных БпЛА распространилась на Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую области.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.52 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

В 1.02 в Харьковской области Воздушные силы сообщили о ракетной опасности: "Харьковская область - находитесь в укрытиях!".

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
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