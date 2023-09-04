В Подмосковье горел склад, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров
Понедельник, 4 сентября 2023, 01:14
На складе в городе Видное Московской области горел склад лакокрасочных изделий, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров.
Источник: прокуратура Московской области
Дословно: "Около 23.30 часов (3 сентября – ред.) в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошло возгорание".
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Детали: По предварительным данным, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров.
О пострадавших пока неизвестно.
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