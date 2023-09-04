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В Подмосковье горел склад, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 01:14
В Подмосковье горел склад, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров
в Подмосковье горит склад, фото прокуратуры Московской области

На складе в городе Видное Московской области горел склад лакокрасочных изделий, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров.

Источник: прокуратура Московской области

Дословно: "Около 23.30 часов (3 сентября – ред.) в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошло возгорание".

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Детали: По предварительным данным, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров.

 
пожар на складе в Видном, фото прокуратуры Московской области

О пострадавших пока неизвестно.

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Темы: Росcияпожар
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