Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 05:22
Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
украинские защитники, фото: Эльдар Сарахман, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW) подтвердили продвижение украинских защитников под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Источник: ISW

Детали: В обзоре указывают: украинские войска продолжили контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Реклама:

Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки. Пресс-секретарь Таврической группировки украинских войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

В отчете также говорится о том, что командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов созданию серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и только по 20 процентов - двум следующим, расположенным дальше на юг.

Аналитики отмечают: эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и заявление Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW того, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных рубежей, в частности, в отношении плотности минных полей.

ВИДЕО ДНЯ

По наблюдениям экспертов, российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются сомнительными.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 3 сентября, что с начала 2023 года 280 000 человек подписали контракты с Министерством обороны России.

Медведев отметил, что эта цифра включает лиц, которые ранее находились в российском военном резерве или воевали как добровольцы.

Уровень подготовки и боевого опыта этих контрактников, вероятно, разный, поскольку российские военные рекламируют контракты сроком от нескольких месяцев до двух лет, - предполагают специалисты.

Ключевые выводы ISW за 3 сентября:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и в западной части Запорожской области.
  • Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.
  • Российские войска совершили серию ударов с беспилотников по объектам украинской портовой инфраструктуры в Одесской области 3 сентября.
  • Российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются непонятными.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецка, в приграничной зоне между западным Донецком и восточным Запорожьем и на западе Запорожской области, а 3 сентября продвинулись вперед в некоторых районах.
  • Российские правоохранители патрулируют и охраняют избирательные участки в оккупированной Украине, чтобы не допустить выражения гражданами своего несогласия с выборами и фиксировать процесс голосования.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября, что он увольняет действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и намерен заменить его на Рустема Умерова.

Темы: контрнаступлениеБахмутЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ

фото, видео В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

дополнено, фотоНочная атака: на Киевщине пострадали школа, садик, инфраструктурный объект и 8 домов

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Россияне атакуют Украину "свежесделанным" вооружением – ГУР

Обновлено, фотоВ нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, возникли возгорания

Все новости...
контрнаступление
ВСУ идут вперед на западе Запорожской области, россияне поджигают минные поля - ISW
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Последние новости
14:48
Топ-генерал США считает, что погода оставляет Украине еще 30-45 дней для активного наступления
14:31
Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
14:18
фото, видео Россияне ударили по Херсону: горел жилой дом
14:00
ФОТОВ NASA зафиксировали, как черная дыра поглощает звезду
14:00
Во Франции 150 жителей многоэтажек эвакуировали среди ночи из-за угрозы обвала
13:58
Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи
13:35
Оккупанты заявили, что беспилотник попал в избирательный участок в Запорожской области
13:20
фотоСпасение пушистого: как нацгвардейцы из Николаева учатся оказывать первую помощь собакам
13:19
Аграрии на деоккупированной Херсонщине готовятся к посеву озимых культур
13:09
фото, видео В Нидерландах с водометом разогнали тысячи климатических активистов, блокировавших трассу
Все новости...
Реклама: