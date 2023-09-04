Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) подтвердили продвижение украинских защитников под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Источник: ISW

Детали: В обзоре указывают: украинские войска продолжили контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.

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Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки. Пресс-секретарь Таврической группировки украинских войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

В отчете также говорится о том, что командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов созданию серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и только по 20 процентов - двум следующим, расположенным дальше на юг.

Аналитики отмечают: эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и заявление Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW того, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных рубежей, в частности, в отношении плотности минных полей.

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По наблюдениям экспертов, российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются сомнительными.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 3 сентября, что с начала 2023 года 280 000 человек подписали контракты с Министерством обороны России.

Медведев отметил, что эта цифра включает лиц, которые ранее находились в российском военном резерве или воевали как добровольцы.

Уровень подготовки и боевого опыта этих контрактников, вероятно, разный, поскольку российские военные рекламируют контракты сроком от нескольких месяцев до двух лет, - предполагают специалисты.

Ключевые выводы ISW за 3 сентября: