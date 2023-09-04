Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) подтвердили продвижение украинских защитников под Бахмутом и на западе Запорожской области.
Источник: ISW
Детали: В обзоре указывают: украинские войска продолжили контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.
Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки. Пресс-секретарь Таврической группировки украинских войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
В отчете также говорится о том, что командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов созданию серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и только по 20 процентов - двум следующим, расположенным дальше на юг.
Аналитики отмечают: эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и заявление Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW того, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных рубежей, в частности, в отношении плотности минных полей.
По наблюдениям экспертов, российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются сомнительными.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 3 сентября, что с начала 2023 года 280 000 человек подписали контракты с Министерством обороны России.
Медведев отметил, что эта цифра включает лиц, которые ранее находились в российском военном резерве или воевали как добровольцы.
Уровень подготовки и боевого опыта этих контрактников, вероятно, разный, поскольку российские военные рекламируют контракты сроком от нескольких месяцев до двух лет, - предполагают специалисты.
Ключевые выводы ISW за 3 сентября:
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и в западной части Запорожской области.
- Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.
- Российские войска совершили серию ударов с беспилотников по объектам украинской портовой инфраструктуры в Одесской области 3 сентября.
- Российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются непонятными.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецка, в приграничной зоне между западным Донецком и восточным Запорожьем и на западе Запорожской области, а 3 сентября продвинулись вперед в некоторых районах.
- Российские правоохранители патрулируют и охраняют избирательные участки в оккупированной Украине, чтобы не допустить выражения гражданами своего несогласия с выборами и фиксировать процесс голосования.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября, что он увольняет действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и намерен заменить его на Рустема Умерова.