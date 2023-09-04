РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Россия продолжает использовать кибернетические возможности, в том числе хакерские атаки и вредоносное программное обеспечение, для поддержки своего вторжения в Украину, заявила разведка Великобритании
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 4 сентября
Детали: В ведомстве напомнили, что 31 августа Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства Android, которые используются украинскими военными.
Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберугроз, известной как Sandworm, которую связывают с Главным центром спецтехнологий Главного разведывательного управления Генштаба России.
Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них. Программное обеспечение нацелено и на приложения, которые используют украинские военные.
Дословно британская разведка: "Очень вероятно, что Infamous Chisel использовалось с целью кражи чувствительной военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину".
Предыстория:
- Британские власти предупреждали о рисках использования чатботов, управляемых искусственным интеллектом, утверждая, что их можно обманом заставить выполнять вредные задачи.
- В предыдущем разведывательном обзоре Минобороны Британии говорилось, что Россия с конца июня обращается к гражданам соседних стран и мигрантам из Центральной Азии, чтобы завербовать их для участия в боевых действиях в Украине.