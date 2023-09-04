РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка

Россия продолжает использовать кибернетические возможности, в том числе хакерские атаки и вредоносное программное обеспечение, для поддержки своего вторжения в Украину, заявила разведка Великобритании

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 4 сентября

Детали: В ведомстве напомнили, что 31 августа Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства Android, которые используются украинскими военными.

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Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберугроз, известной как Sandworm, которую связывают с Главным центром спецтехнологий Главного разведывательного управления Генштаба России.

Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них. Программное обеспечение нацелено и на приложения, которые используют украинские военные.

Дословно британская разведка: "Очень вероятно, что Infamous Chisel использовалось с целью кражи чувствительной военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину".

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