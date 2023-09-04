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РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 09:43
РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Фото иллюстративное с pixabay.com

Россия продолжает использовать кибернетические возможности, в том числе хакерские атаки и вредоносное программное обеспечение, для поддержки своего вторжения в Украину, заявила разведка Великобритании

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 4 сентября

Детали: В ведомстве напомнили, что 31 августа Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства Android, которые используются украинскими военными.

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Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберугроз, известной как Sandworm, которую связывают с Главным центром спецтехнологий Главного разведывательного управления Генштаба России.

Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них. Программное обеспечение нацелено и на приложения, которые используют украинские военные.

Дословно британская разведка: "Очень вероятно, что Infamous Chisel использовалось с целью кражи чувствительной военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину".

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Предыстория:

  • Британские власти предупреждали о рисках использования чатботов, управляемых искусственным интеллектом, утверждая, что их можно обманом заставить выполнять вредные задачи.
  • В предыдущем разведывательном обзоре Минобороны Британии говорилось, что Россия с конца июня обращается к гражданам соседних стран и мигрантам из Центральной Азии, чтобы завербовать их для участия в боевых действиях в Украине.

Темы: РосcияхакерыВооруженные силыразведка
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