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Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило возле Крыма 4 катера с "украинским десантом"

Алена МазуренкоПонедельник, 4 сентября 2023, 10:00
Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило возле Крыма 4 катера с украинским десантом

Минобороны России заявило, что ночью 4 сентября якобы уничтожило в Черном море 4 быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ.

Источник: оккупационное Минобороны

Дословно: "4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, которые направлялись в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья".

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Что было раньше: В ночь на 30 августа оккупанты заявили, что уничтожили в акватории Черного моря 4 быстроходных военных катера ССО с 50-ю военными.

Силы специальных операций ВСУ в ответ опровергли очередной фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении в Черном море катеров и военных ССО".

В ССО ВСУ высмеяли сообщение Минобороны РФ, используя в частности популярные мифы российской пропаганды и терминологию саги "Звездные войны". Спецназовцы призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.

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Что предшествовало:

  • 24 августа "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, был возле села Маяк.
  • Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.
  • Позже в ГУР подтвердили, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
  • ГУРовцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, в Крыму поднимают украинский флаг.

Темы: РосcияКрым
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