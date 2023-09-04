Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило возле Крыма 4 катера с "украинским десантом"

Минобороны России заявило, что ночью 4 сентября якобы уничтожило в Черном море 4 быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ.

Источник: оккупационное Минобороны

Дословно: "4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, которые направлялись в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья".

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Что было раньше: В ночь на 30 августа оккупанты заявили, что уничтожили в акватории Черного моря 4 быстроходных военных катера ССО с 50-ю военными.

Силы специальных операций ВСУ в ответ опровергли очередной фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении в Черном море катеров и военных ССО".

В ССО ВСУ высмеяли сообщение Минобороны РФ, используя в частности популярные мифы российской пропаганды и терминологию саги "Звездные войны". Спецназовцы призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.

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