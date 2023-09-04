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На Херсонщине россияне ранили 11-летнего мальчика, врачи пытаются его спасти

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 15:15
На Херсонщине россияне ранили 11-летнего мальчика, врачи пытаются его спасти
Поселок Солнечное. Карта - Google Maps

В воскресенье, 3 сентября, в поселке Солнечное Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 11-летний мальчик.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и ранения ног.

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Прямая речь: "В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье".

Темы: Херсонская областьобстрелдети
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