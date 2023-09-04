"Зерновую следку" надо вернуть, но не за счет шантажа или выполнения прихотей РФ – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена, но не за счет выполнения прихотей России.

Источник: министр во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Укринформ", передает "Европейская правда"

Детали: Так Кулеба прокомментировал переговоры в Сочи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Кремля Владимиром Путиным, одной из тем которых была "зерновая сделка".

Реклама:

Он отметил, что несмотря на то, что переговоры проходили без Украины, "это не значит, что они говорят без Украины".

Кулеба напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан недавно посетил Киев, а затем он поехал в Москву, поэтому Украина понимает "общую логику обсуждения",

Прямая речь: "Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена. Она должна быть восстановлена не за счет шантажа, выполнения прихотей Российской Федерации. Потому что никаких правовых или политических оснований для выхода россиян из соглашения не было. Если сейчас идти им на уступки, они вернутся, через месяц снова выйдут и выдвинут новые условия. Это просто классический шантаж".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: