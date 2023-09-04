Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 21:57
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
дмитрий кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.

Источник: Кулеба во время выступления перед послами Австрии, передает "Европейская правда"

Детали: Глава украинского МИД подчеркнул, что прекращение огня сейчас лишь даст РФ передышку, чтобы потом снова возобновить боевые действия.

Реклама:

"Некоторые войны – это не просто конфликты или территориальные споры. Это захватнические войны с геноцидом, которые не могут быть прекращены простым приглашением воюющих сторон за стол переговоров. Война России против Украины является именно таким случаем. Ее нужно выиграть на поле боя, прежде чем Россия серьезно задумается о мирных переговорах", – сказал Кулеба.

Украинский министр добавил, что "справедливый" должен означать восстановление территориальной целостности Украины, а устойчивый – что Россия не сможет осуществить новое нападение на Украину и остальную Европу.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияпереговорыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Кулеба Дмитрий
"Зерновую следку" надо вернуть, но не за счет шантажа или выполнения прихотей РФ – Кулеба
"У канцлера Германии это решение на столе" – Кулеба о поставках ракет Taurus
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: