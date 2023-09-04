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Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 21:57
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
дмитрий кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.

Источник: Кулеба во время выступления перед послами Австрии, передает "Европейская правда"

Детали: Глава украинского МИД подчеркнул, что прекращение огня сейчас лишь даст РФ передышку, чтобы потом снова возобновить боевые действия.

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"Некоторые войны – это не просто конфликты или территориальные споры. Это захватнические войны с геноцидом, которые не могут быть прекращены простым приглашением воюющих сторон за стол переговоров. Война России против Украины является именно таким случаем. Ее нужно выиграть на поле боя, прежде чем Россия серьезно задумается о мирных переговорах", – сказал Кулеба.

Украинский министр добавил, что "справедливый" должен означать восстановление территориальной целостности Украины, а устойчивый – что Россия не сможет осуществить новое нападение на Украину и остальную Европу.

Напомним:

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcияпереговорыУкраина
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