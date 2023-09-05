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Римский статут нужно реформировать – Бербок

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 05:50
Римский статут нужно реформировать – Бербок
Аннелена Бербок. Фото Getty Images

По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, после полномасштабного вторжения России в Украину нужно реформировать Римский статут.

Источник: Бербок во время выступления на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский статут, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом.

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Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом".

Детали: Бербок подчеркнула, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно прежде всего для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны "более могущественного" соседа.

Она подняла вопрос о необходимости "смело" реформировать Евросоюз, который готовится к новой волне расширения.

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Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами относительно реформы принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством (а не единогласно, как сейчас – ред.). До конца года в Берлине состоится конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос, проанонсировала она.

Нуждается в реформировании и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д., отметила министр.

Она отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, относительно инициирования реформ.

Темы: международная общественностьГерманиявойна
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