Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Римский статут нужно реформировать – Бербок

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 05:50
Римский статут нужно реформировать – Бербок
Аннелена Бербок. Фото Getty Images

По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, после полномасштабного вторжения России в Украину нужно реформировать Римский статут.

Источник: Бербок во время выступления на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский статут, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом.

Реклама:

Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом".

Детали: Бербок подчеркнула, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно прежде всего для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны "более могущественного" соседа.

Она подняла вопрос о необходимости "смело" реформировать Евросоюз, который готовится к новой волне расширения.

ВИДЕО ДНЯ

Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами относительно реформы принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством (а не единогласно, как сейчас – ред.). До конца года в Берлине состоится конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос, проанонсировала она.

Нуждается в реформировании и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д., отметила министр.

Она отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, относительно инициирования реформ.

Темы: международная общественностьГерманиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
международная общественность
War Speeches. Неделя беспокойства и дипломатических неудач для России
Политическое значение трибунала для агрессора. Зачем он сейчас нужен?
2008 год был репетицией. Я был в положении Зеленского тогда
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: