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Оккупанты обстреляли 9 областей Украины, есть жертвы среди гражданских

Алена МазуренкоВторник, 5 сентября 2023, 10:01
Оккупанты обстреляли 9 областей Украины, есть жертвы среди гражданских
иллюстративное фото: ФБ Павла Кириленко

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 9 областей Украины, есть жертвы среди гражданского населения.

Источник: ситуация по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций

Детали: Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (69 взрывов). Враг из гранатометов, минометов, артиллерии обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы.

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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов.

Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (РСЗО) (20 взрывов), в результате чего получили ранения один гражданский человек, повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

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Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (13 взрывов), в результате чего поврежден частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также осуществлен артиллерийский обстрел (РСЗО) (35 взрывов); повреждено административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Один человек ранен. Эсманская громада: повреждено складское помещение агропредприятия.

В Белопольской громаде повреждена линия электропередач.

Днепропетровщина: враг направил свою артиллерию на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Есть разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта, оборвана линия электропередач.

Относительно атаки БпЛА: один из них попал по Межевской громаде Синельниковского района, также произошло падение обломков. Изуродовано фермерское хозяйство. Испорчены 1500 тонн зерна.

Попал дрон-камикадзе также по Никополю.

Вчера под вечер агрессор также обстрелял Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана".

Один из них попал в частный дом, уничтожив его; два дома повреждены.

Дважды из тяжелой артиллерии враг целился по Никополю. Везде обошлось без пострадавших.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 88 ударов по 26 городам и селам области.

80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, осуществил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также бил из РСЗО по Темировке.

Во время вражеского артобстрела погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.

Зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Днем возле с.Одноробовка, Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесных повреждений не получил.

Луганщина: Невское и Белогоровка обстреляны из артиллерийских систем, Белогоровка - также с воздуха.
За сутки противник совершил 159 обстрелов (554 снаряда).

Донецкая область: под вражеским огнем за прошедшие сутки - 10 населенных пунктов.

Повреждены 2 жилых дома, церковь, ЛЭП, гражданский автомобиль.

В Донецкой области за сутки: двое раненых гражданских.

Николаевская область: днем враг наносил артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (227 снарядов), из них по г. Херсон - один артиллерийский обстрел (2 снаряда).

Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.

К медикам обратились родители с 11-летним ребенком. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, а также ранения ног. Травмы получены 3 сентября в результате вражеского обстрела поселка Солнечное Херсонской громады.

Темы: война
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