Зачисляли в ВУЗы и перевозили на квадроциклах − СБУ разоблачила еще 5 схем уклонения от призыва

Служба безопасности сообщила, что разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста − действовали они в разных областях.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора в Telegram

Детали: В частности, на Тернопольщине задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации через поступление в одно из местных высших учебных заведений.

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Свои услуги злоумышленник оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачили двух жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую "зеленку" Карпатских лесов.

фото сбу

На Ровенщине силовики заблокировали коррупционную схему выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

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Формальным поводом зарубежных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

фото СБУ

В Закарпатской области задержали двух жителей Ужгородского района, которые за деньги "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве задержали и объявили о подозрении местному жителю, который пытался подкупить старшего офицера военкомата, чтобы избежать мобилизации.

фото СБУ

В СБУ сообщили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности − злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.