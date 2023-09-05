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Генпрокурор – за то, чтобы НАБУ и САП не пострадали от инициативы Зеленского по госизмене

Валентина РоманенкоВторник, 5 сентября 2023, 12:56
Генпрокурор – за то, чтобы НАБУ и САП не пострадали от инициативы Зеленского по госизмене
Костин. фото ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин говорит, что дееспособность антикоррупционных органов Украины следует только укреплять, они не могут утратить и части того, что у них есть и чего они добились.

Источник: Костин на конференции "4 года ВАКС: достижения и вызовы", цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Комментируя инициативу президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию в военное время к государственной измене, генпрокурор сказал в частности:

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Прямая речь: "Я бы не хотел отвечать на вопрос о том, каким образом может развиваться уголовно-процессуальное законодательство, если этот вопрос переходит в политическую плоскость…

С моей точки зрения ни Национальное антикоррупционное бюро Украины, ни Специализированная антикоррупционная прокуратура не могут утратить и части того, что у них есть и чего они добились. Их дееспособность работать еще более эффективно мы должны только поддерживать".

Детали: По словам генпрокурора, восприятие людьми коррупции обширнее, нежели юридическая составляющая коррупции, общество воспринимает как коррупцию любые противоправные действия полицейских, пограничников, других представителей органов власти.

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"Поэтому попытки привлечь как можно больше органов к осуществлению такой деятельности – противодействию всем этим проявлениям – и есть моя обязанность как генерального прокурора. Дать возможность, чтобы каждый орган досудебного расследования мог эффективно выполнять свою работу", - сказал Костин.

При этом он добавил, что "любые предложения относительно изменений Уголовного процессуального кодекса должны прежде всего отвечать уголовной политике государства, должны иметь поддержку со стороны парламента и президента".

По словам генпрокурора, необходимо сделать более эффективной работу всей системы органов правопорядка, включительно с антикоррупционной составляющей.

"Любая идея должна обсуждаться. Это обсуждение должно быть открытым, профессиональным, для того, чтобы решения, которые принимает законодатель, были в пользу развития нашей страны", - подытожил Костин.

Предыстория:

Темы: коррупциягосизменаЗеленскийОфис генпрокурора
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