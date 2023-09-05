Генпрокурор – за то, чтобы НАБУ и САП не пострадали от инициативы Зеленского по госизмене
Генеральный прокурор Андрей Костин говорит, что дееспособность антикоррупционных органов Украины следует только укреплять, они не могут утратить и части того, что у них есть и чего они добились.
Источник: Костин на конференции "4 года ВАКС: достижения и вызовы", цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Комментируя инициативу президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию в военное время к государственной измене, генпрокурор сказал в частности:
Прямая речь: "Я бы не хотел отвечать на вопрос о том, каким образом может развиваться уголовно-процессуальное законодательство, если этот вопрос переходит в политическую плоскость…
С моей точки зрения ни Национальное антикоррупционное бюро Украины, ни Специализированная антикоррупционная прокуратура не могут утратить и части того, что у них есть и чего они добились. Их дееспособность работать еще более эффективно мы должны только поддерживать".
Детали: По словам генпрокурора, восприятие людьми коррупции обширнее, нежели юридическая составляющая коррупции, общество воспринимает как коррупцию любые противоправные действия полицейских, пограничников, других представителей органов власти.
"Поэтому попытки привлечь как можно больше органов к осуществлению такой деятельности – противодействию всем этим проявлениям – и есть моя обязанность как генерального прокурора. Дать возможность, чтобы каждый орган досудебного расследования мог эффективно выполнять свою работу", - сказал Костин.
При этом он добавил, что "любые предложения относительно изменений Уголовного процессуального кодекса должны прежде всего отвечать уголовной политике государства, должны иметь поддержку со стороны парламента и президента".
По словам генпрокурора, необходимо сделать более эффективной работу всей системы органов правопорядка, включительно с антикоррупционной составляющей.
"Любая идея должна обсуждаться. Это обсуждение должно быть открытым, профессиональным, для того, чтобы решения, которые принимает законодатель, были в пользу развития нашей страны", - подытожил Костин.
Предыстория:
- В конце августа президент Владимир Зеленский в интервью для национального телемарафона сказал, что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
- По данным источников ZN.ua и УП, после поддержки Верховной Радой предложения президента приравнять коррупцию в военное время к государственной измене власть планирует разрешить СБУ, а не только НАБУ расследовать коррупционные дела на сумму более 24 миллионов гривен.
- 30 августа в Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене.