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Карточка Рабиновича появилась в розыскных учетах МВД

Валентина РоманенкоВторник, 5 сентября 2023, 15:36
Карточка Рабиновича появилась в розыскных учетах МВД
ВАДИМ РАБИНОВИЧ. ФОТО ОПЗЖ

Подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Источник: розыскные учеты на сайте Министерства внутренних дел

Детали: Согласно данным в учете МВД, датой исчезновения Рабиновича считается 26 июля 2023 года, когда ГБР объявило ему подозрение.

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Статьи обвинения - ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

 

Что предшествовало: По ходатайству Государственного бюро расследований суд 2 августа избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу - заочный арест.

Темы: Рабиновичрозыскгосизмена
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