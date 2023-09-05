Карточка Рабиновича появилась в розыскных учетах МВД

Подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Источник: розыскные учеты на сайте Министерства внутренних дел

Детали: Согласно данным в учете МВД, датой исчезновения Рабиновича считается 26 июля 2023 года, когда ГБР объявило ему подозрение.

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Статьи обвинения - ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Что предшествовало: По ходатайству Государственного бюро расследований суд 2 августа избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу - заочный арест.