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ГПСУ поймала более 20 тысяч человек на попытке незаконно выехать из Украины с 24 февраля

Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 сентября 2023, 16:08
ГПСУ поймала более 20 тысяч человек на попытке незаконно выехать из Украины с 24 февраля
Иллюстративное фото из Интерфакса

Государственная пограничная служба с начала полномасштабной войны зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно пересечь границу.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Больше всего случаев фиксируется при попытке пересечь границу в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины.

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Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы. С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц".

Детали: Больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксируют на границе с Румынией и Молдовой. 

Как сообщает Демченко, тех, кто использует поддельные документы и пытается подкупить работников Пограничной службы, передают полиции. Для тех, кто пытается пересечь границу по зеленым участкам, предусмотрена административная ответственность. О них информируют работников правоохранительных органов

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители с начала полномасштабного вторжения разоблачили 220 преступных групп, которые занимались переправкой через границу.

Темы: Пограничная службаграницауклонисты
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