Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Вторник, 5 сентября 2023, 22:35
Правительство Германии сообщило о новой доставленной в Украину партии военной помощи, в новый пакет вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard, также Украина получила бронированный мостоукладчик Beaver.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение немецкого правительства
Детали: Кроме того, Германия передала четыре автомобиля для защиты границы, 20 тысяч защитных очков, 32 грузовика Zetros, четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа.
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В новом пакете также указываются более восьми миллионов патронов и почти 27 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.
Что предшествовало:
- Перед этим Германия передала Украине только что произведенные на восстановленной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.
- 30 августа немецкое правительство отчиталось о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в частности танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D.
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