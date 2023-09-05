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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 22:35
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Правительство Германии сообщило о новой доставленной в Украину партии военной помощи, в новый пакет вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard, также Украина получила бронированный мостоукладчик Beaver.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение немецкого правительства

Детали: Кроме того, Германия передала четыре автомобиля для защиты границы, 20 тысяч защитных очков, 32 грузовика Zetros, четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа.

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В новом пакете также указываются более восьми миллионов патронов и почти 27 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.

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Темы: Германияоружиепомощь Украиневойна
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