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Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 00:24
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине
Российский военный, фото ria.ru

Минобороны Российской Федерации заявило, что 5 сентября около полуночи якобы пресекло попытку атаки беспилотниками самолетного типа.

Источник: Минобороны России в Telegram

Дословно: "Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области".

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Предыстория: В ночь на 5 сентября россияне в очередной раз заявили о сбитии беспилотников, на этот раз якобы над Калужской, Московской и Тверской областями.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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