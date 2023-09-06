Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине

Минобороны Российской Федерации заявило, что 5 сентября около полуночи якобы пресекло попытку атаки беспилотниками самолетного типа.

Источник: Минобороны России в Telegram

Дословно: "Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области".

Реклама:

Предыстория: В ночь на 5 сентября россияне в очередной раз заявили о сбитии беспилотников, на этот раз якобы над Калужской, Московской и Тверской областями.