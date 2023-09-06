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ПС предупреждали об атаке "Шахедов" на Одесскую область

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 00:42
ПС предупреждали об атаке Шахедов на Одесскую область
umoloda.kyiv.ua

В Одесской области угроза применения врагом ударных БпЛА.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Одесская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

Детали: В Воздушных силах добавили, что "Шахеды" движутся в направлении юга Одесской области. Людей в Измаильском районе просят находиться в укрытиях.

Обновлено: В 3.15 воздушную тревогу в Одесской области отменили.

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Предыстория: Ранее 5 сентября российские захватчики запустили из оккупированного Крыма несколько групп ударных беспилотников в направлении южных областей Украины, также наблюдается активность авиации врага на юго-восточном и восточном направлениях.

Темы: воздушная тревогаШахед
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