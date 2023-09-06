Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 04:05
Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 
Фото U.S. Army Space and Missile Defense Command

США уведомили Россию о запланированном испытании баллистической ракеты без вооружения, заявил Пентагон.

Источник: CNN со ссылкой на Министерство обороны США

Детали: США уведомили Россию о предстоящем испытании баллистической ракеты без боевой части, запланированном на ночь со вторника на среду, информирует Пентагон.

Реклама:

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без вооружения будет осуществлен с Ванденбергской базы космических сил. 

Эти испытания были запланированы несколько лет назад, заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.

Райдер назвал испытания "рутинным", и оно имеет целью проверить эффективность и точность части ядерной триады США, которая состоит из баллистических ракет, атомных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков. 

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В соответствии со стандартными процедурами, Соединенные Штаты направили уведомление перед запуском, в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заранее уведомили российское правительство в соответствии с нашими двусторонними обязательствами".

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
США
В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: