Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 05:33
В Германии будут судить российского крота из разведки и его помощника
Фото www.tagesspiegel.de

Бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) обвиняют в государственной измене: его подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: Spiegel

Детали: Российского "крота" разоблачили в декабре прошлого года. Теперь Генеральный прокурор выдвинул обвинения против бывшего высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л.

Реклама:

Ему предъявлено обвинение в государственной измене. 

По информации Spiegel, Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против Карстена Л. и его предполагаемого помощника Артура Э. в Апелляционном суде Берлина. 

Если мужчин признают виновными, их могут приговорить к пожизненному заключению.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияразведкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

фото, дополненоПоявились фото пораженной подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Киев начинает юридический процесс против стран ЕС – торгпред

Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену

Все новости...
Германия
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Немецкие оружейники увеличат производство систем ПВО IRIS-T из-за растущего спроса
Германия поставила Украине тысячи снарядов к Gepard из нового производства
Последние новости
15:59
Литва подумывает отгородиться от Беларуси забором даже на болотах
15:56
В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов
15:53
фотоНа Киевщине из-за взрыва гранаты есть погибший и раненый
15:53
Прибыли украинских агропредприятий в прошлом году сократились в 2,7 раза – ИАЭ
15:46
В Бориспольском районе могут ограничивать движение транспортных средств и пешеходов
15:43
"20 дней в Мариуполе" уедет от Украины на "Оскар"
15:29
обновлено от 15:00На половине территории Украины объявляли воздушную тревогу
15:23
В Одессе из-за отравления наркотиками умерла школьница, задержан 17-летний подросток – полиция
15:21
Соколов: Мосты на Чонгаре были заминированы, а мосты через Днепр – нет
15:19
Брюссель настаивает на компромиссе по агроимпорту и ждет шагов от Украины
Все новости...
Реклама: