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В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 05:33
В Германии будут судить российского крота из разведки и его помощника
Фото www.tagesspiegel.de

Бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) обвиняют в государственной измене: его подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: Spiegel

Детали: Российского "крота" разоблачили в декабре прошлого года. Теперь Генеральный прокурор выдвинул обвинения против бывшего высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л.

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Ему предъявлено обвинение в государственной измене. 

По информации Spiegel, Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против Карстена Л. и его предполагаемого помощника Артура Э. в Апелляционном суде Берлина. 

Если мужчин признают виновными, их могут приговорить к пожизненному заключению.

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Темы: ГерманияразведкаРосcия
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