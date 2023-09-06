В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника

Бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) обвиняют в государственной измене: его подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: Spiegel

Детали: Российского "крота" разоблачили в декабре прошлого года. Теперь Генеральный прокурор выдвинул обвинения против бывшего высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л.

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Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

По информации Spiegel, Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против Карстена Л. и его предполагаемого помощника Артура Э. в Апелляционном суде Берлина.

Если мужчин признают виновными, их могут приговорить к пожизненному заключению.