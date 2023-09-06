На четырех направлениях Силы обороны отбили атаки врага – сводка

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

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На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крохмального на Харьковщине. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

На Лиманском направлении защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северска, Спирного Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Зализнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.