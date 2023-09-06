Британия готовится признать группу "Вагнер" террористической организацией

Министерство внутренних дел Британии заверило, что российскую частную военную компанию "Вагнер" объявят террористической организацией в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: 6 сентября на рассмотрение парламента Великобритании будет вынесен проект указа о запрете, который сделает незаконным членство в российской группировке или ее поддержку в Великобритании.

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Определенные преступления, связанные с запретом, могут наказываться лишением свободы на срок до 14 лет.

Согласно указу, активы группы Вагнера могут быть отнесены к категории террористического имущества и конфискованы.

Группировка, которую возглавлял Евгений Пригожин до его гибели в авиакатастрофе в прошлом месяце, сыграла заметную роль в российском вторжении в Украину.

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Она также принимала активное участие в конфликтах в Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане и Ливии.

Министерство внутренних дел заявило, что при принятии решения о запрете организации учитывало характер и масштабы ее деятельности, а также угрозу, которую она представляет для граждан Великобритании за рубежом.

"Вагнер" – это насильственная и деструктивная организация, которая действует как военный инструмент России Владимира Путина за рубежом. Пока путинский режим решает, что делать с монстром, которого он создал, постоянная дестабилизирующая деятельность "Вагнера" лишь продолжает служить политическим целям Кремля", – заявила глава МВД Британии Суэлла Браверман.

"Они – террористы, просто и ясно – и этот указ о запрете четко прописывает это в британском законодательстве", – подчеркнула она.

Что предшествовало: Разведывательные источники в Великобритании и Украине назвали вероятным причастным к организации смерти Евгения Пригожина Андрея Аверьянова – руководителя подразделения, который устроил отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.