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Первые соглашения о совместных закупках боеприпасов для Украины подписаны в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 09:59

Европейское оборонное агентство 5 сентября подписало восемь контрактов с промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение EDA

Детали: Подписание контрактов стало первым в истории шагом к использованию Евросоюза для коллективной закупки оружия.

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Благодаря этим контрактам страны-члены ЕС и Норвегия теперь смогут закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которое будет работать как закупочное агентство.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французская Caesar, польская Krab, немецкая Panzerhaubitze 2000 и словацкая Zuzana.

С целью соблюдения юридических обязательств и защиты коммерческой тайны EDA не может разглашать имена подрядчиков и цены за единицу продукции на данном этапе, а также не комментирует продолжающиеся переговоры.

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Эти рамочные контракты были подписаны в рамках трехстороннего подхода к поставке большего количества артиллерийских боеприпасов и ракет в Украину, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года.

ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Что предшествовало: Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля.

ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенного в марте 2022 года.

Подробнее читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: ЕСоружиепомощь Украине
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