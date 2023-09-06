Акулы потопили катамаран с россиянами на борту в Тихом океане

В Тихом океане акулы потопили катамаран Russian Ocean Way — TION, совершавший кругосветную экспедицию. На борту были три россиянина, они успели подать сигнал SOSи спастись.

Источник: сайт проекта "По пути русских кругосветных мореплавателей", "Медуза"

Детали: Сообщается, что первое нападение акул произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, после чего он полностью погрузился в воду.

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Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная предположила, что акулы могли принять баллон катамарана за "какое-то млекопитающие и поэтому атаковали".

За следующие сутки катамаран смог пройти около ста миль, однако вечером 5 сентября судно вновь атаковали акулы, повредив правый баллон.

В результате катамаран начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Через 45 минут участников экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace.

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Сейчас команда направляется в австралийский город Брисбен. В Австралию в скором времени также вылетит Калюжная, чтобы найти новое судно для продолжения экспедиции.