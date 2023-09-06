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Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 20:44
Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые
Торецк. Карта - Google Maps

Российские войска 6 сентября обстреляли Новоукраинку и Торецк в Донецкой области, известно об одном погибшем и двух раненых.

Источник: пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии Суспильному

Прямая речь: "В 9:40, в результате обстрела со стороны РФ Новоукраинки погиб 61-летний местный житель. Кроме того, в 11:00 и 13:30 российские войска нанесли удар по Торецку. Ранены 42-летняя женщина и 65-летний мужчина, которые находились на улице. Их с осколочными ранениями доставили в больницу".

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Детали: По словам пресс-секретаря прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.

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Темы: Донецкая областьжертвыРосcиявойна
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